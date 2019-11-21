شكرا لقرائتكم خبر عن السجن في انتظاره.. إدانة «نتنياهو» بالرشوة وخيانة الأمانة والان نبدء بالتفاصيل

أصدر المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت حكمة اليوم، بإدانة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم فساد متنوعة تشمل الرشوة والإحتيال وخيانة الأمانة في سابقة هي الأولى من نوعها في إسرائيل.

وقد ينهي قرار الإدانة مستقبل نيتنياهو السياسي خصوصاً في ظل معركتة الإنتخابية الثالثة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، مساء اليوم الخميس: "تعتبر الرشوة هي التهمة الأخطر وتصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات أما التهم الأخرى فتصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات".

Advertisements

وفي الثاني من أكتوبر الماضي، بدأت وزارة العدل الإسرائيلية عقد جلسات استماع لرئيس الوزراء في ملفات فساد منسوبة إليه منها إدعاد أن نتنياهو كان يتاجر بالمصالح الرسمية للبلاد.

وفي قضية الرشوة المعروفة بقضية 4000 إتهم المدعي العام رئيس الوزراء بمنح رشوة لشركة

"بيزك Bezeq"، وهي أكبر شركة اتصالات في إسرائيل، في مقابل تغطية إيجابية لنتنياهو وزوجته سارة على موقع إخباري مملوك للرئيس السابق للشركة. وبلغت قيمة الرشاوي مئات الآلاف من الدولارات في شكل هدايا عينية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن العملية القضائية، قد تستغرق أشهر، إن لم يكن سنوات، ويمكن للحكومة المؤقتة الحالية أن تبطئ العملية في ضوء الحصانة المنيعة التي يتمتع بها نتنياهو وقد يحاول السعي للتوصل إلى اتفاق لتجنب العقوبة.