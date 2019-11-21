شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالغيط : إجماع دولي برفض شرعنة الاستيطان والان نبدء بالتفاصيل
وأثنى أبو الغيط، في بيان أصدره اليوم، على البيان المشترك الذي تلته مندوبة المملكة المتحدة باسم الدول الأوروبية الأعضاء في المجلس، والذي أكدت خلاله على الموقف الثابت حيال النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كونه نشاطًا خارجًا على القانون ومنافيًا للشرعية الدولية.
وعلى صعيد متصل، أكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في تصريح اليوم، أن حالة الإجماع الدولي التي شهدتها جلسة مجلس الأمن إنما تعبر عن وقوف الدول مع الحق الفلسطيني في وجه محاولات مرفوضة ومدانة للالتفاف على هذا الحق وتبييض وجه الاحتلال وإضفاء شرعية زائفة على الاستيطان.
وبين أن الإجماع الذي ظهر في مجلس الأمن يعكس رفضًا دوليًا صريحًا لسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، وتخطي المرجعيات القانونية المتفق عليها والقائمة على حل الدولتين كأساس لأي مفاوضات.
وأشار المصدر إلى أن المناقشات التي دارت بجلسة مجلس الأمن تكشف بجلاء عن العزلة الأمريكية على الصعيد الدولي، وتعكس فقدان الولايات المتحدة لرصيدها كقوة تحترم الشرعية الدولية والقانون.
كانت هذه تفاصيل خبر أبوالغيط : إجماع دولي برفض شرعنة الاستيطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.