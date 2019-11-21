سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019

ارتفع سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس، بشكل طفيف في البنوك وشركات الصرافة مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، وسجل متوسط السعر على شاشات البنك المركزي عند 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع.

وباع البنك المركزي المصري أذون خزانة لأجل عام واحد بقيمة 1.56 مليار دولار، وذلك في عطاء أمس. ومتوسط فائدة الأذون 3.587%، وهو أقل قليلا من المتوسط في عطاء يونيو/حزيران الماضي، الذي بيعت خلاله أذون بقيمة 715 مليون دولار بمتوسط فائدة 3.87%.

وكان سعر الدولار قد انخفض مقابل الجنيه المصري خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنحو 13 قرشا كاملا، (الجنيه يساوي 100 قرش)، حيث كان متوسط السعر في بداية الشهر الماضي 16.22 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع.

ويعد السعر الحالي للجنيه المصري هو الأعلى منذ أكثر من عامين ونصف العام؛ حيث لم تكن العملة المصرية بهذه القوة منذ الرابع من مارس/آذار 2017، وفقا لحسابات "رويترز" التي توقعت مواصلة صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

أعلى سعر للدولار في مصر

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى بنكي المصرف المتحد والبركة وسجل 16.08 للشراء و16.18 للبيع.

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بينما خفض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر شراء الدولار ليسجل 16.07 جنيه مقابل 16.16 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار في أكبر بنك حكومي



وفي البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، استقر الدولار عند سعر أمس الأربعاء مسجلا 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر والإسكندرية والتجاري الدولي وكريدي أجريكول والأهلي اليوناني وبيريوس وبلوم.

بينما ارتفع سعر الدولار بشكل طفيف في بنوك عودة والشركة المصرفية العربية والعربي الأفريقي والمصري لتنمية الصادرات وقناة السويس والمصري الخليجي والأهلي الكويتي - مصر ليسجل 16.06 جنيه للشراء مقابل 16.16 جنيه للبيع.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 17.76 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع، بينما سجل الإسترليني 20.70 جنيه للشراء و20.88 جنيه للبيع.

استقرار العملات العربية

على صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ولم يشهد سعر الدرهم الإماراتي أي تغيير عن سعر الأمس مسجلا 4.36 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 52.62 جنيه للشراء مقابل 53.21 جنيه للبيع، وفقا لشاشات البنك الأهلي المصري.