ترامب: النظام الإيراني حجب الإنترنت لإخفاء عنفه الهائل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، الخميس، إن النظام الإيراني حجب شبكة الإنترنت عن شعبه لمنعه من التحدث عن العنف الهائل الذي تشهده البلاد.

وأضاف، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أن نظام إيران لا يريد الشفافية ويظن أن العالم لن يعرف بالانتهاكات الشديدة التي يمارسها في حق شعبه.

تغريدة ترامب تزامنت مع كشف تقارير حقوقية أن حصيلة اعتقالات احتجاجات البنزين في إيران وصلت إلى 3000 شخص على الأقل في 12 محافظة.

وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي يصر فيه المسؤولون الإيرانيون على عدم الإفصاح عن أعداد قتلى الاحتجاجات التي دخلت يومها السابع منذ الجمعة الماضي، إضافة إلى المعتقلين إثر مظاهرات شعبية اندلعت ضد قرار زيادة سعر البنزين لثلاثة أضعاف.

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ووسط استمرار قطع خدمة الإنترنت في إيران، أعدت هذه الأرقام وفقا لمقابلات مع ناشطين مدنيين داخل إيران، وتقارير منظمات حقوق الإنسان ومراجعة دقيقة لتقارير وسائل الإعلام المحلية، حسب إذاعة فردا الناطقة بالفارسية من التشيك.

واعتبرت المقاومة الإيرانية التي تمثلها منظمة مجاهدي خلق (معارضة) أن استمرار قطع الإنترنت في إيران يؤكد إصرار نظام خامنئي على عدم تسريب أخبار حول انتفاضة الشعب الإيراني وعمليات القمع الواسعة.