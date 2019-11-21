- 1/2
- 2/2
رويترزالخميس 2019/11/21 09:11 م بتوقيت أبوظبي
مستوطنة إسرائيلية - صورة أرشيفية
قالت الخارجية البريطانية، الخميس، إن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وحثت الاحتلال على وقف توسعه "غير المثمر".
وأكدت، في بيان، أن "موقف بريطانيا بشأن المستوطنات واضح، وأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتمثل عقبة أمام السلام وتهدد إمكانية حل الدولتين".
وحث بيان الخارجية البريطانية، الاحتلال الإسرائيلي على وقف توسعه الاستيطاني الذي يأتي بنتائج عكسية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، صرح، الإثنين، بأن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية "غير متسقة مع القانون الدولي".
وأضاف أنه "بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، فإن إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض مع القانون الدولي".
ولاقت تصريحات بومبيو انتقادات كبيرة عربيا وغربيا، حيث وصفوه بتطور بالغ السلبية، ويقوض أي احتمال ولو ضئيلا لتحقيق السلام العادل القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في المستقبل القريب عبر جهد أمريكي.
وسبق ذلك قرار الولايات المتحدة الأمريكية السابقة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة نهاية 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.