بيلوسي: الأدلة واضحة على أن ترامب استغل المنصب لمكاسب شخصية

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قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس إن هناك أدلة واضحة على أن الرئيس دونالد ترامب استغل منصبه من أجل تحقيق مكاسب شخصية وأضر بالأمن القومي في حين يواصل مشرعون بالمجلس تحقيقا في إطار مساءلة الرئيس.
وأكدت بيلوسي، التي تحدثت في مؤتمر صحفي أسبوعي، مجددا على أن الأمر يرجع للجنة المخابرات بمجلس النواب في تحديد كيفية المضي قدما في التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون وأضافت أنه لم يتخذ بعد قرار بشأن المساءلة.
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