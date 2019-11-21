- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبد الله بن زايد يؤكد أهمية الحوار بين الأديان والمعتقدات والتعايش السلمي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019
الخليج 365
وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع حفل الاستقبال (وام)وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع حفل الاستقبال (وام)
أقام وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حفل استقبال في مبنى الكونغرس الأمريكي بحضور مجموعة من أعضائه إلى جانب رموز الطوائف الدينية في واشنطن، وذلك للاحتفاء بالبيت الإبراهيمي الذي أعلنت إقامته أخيراً في أبوظبي، ليكون بمثابة مركز يضم أتباع الديانات السماوية الثلاث، باحتوائه على مسجد، وكنيسة، وكنيس جنباً إلى جنب، وليعزز التفاهم والتعريف بالديانات والجنسيات كافة.
وحضر الحفل ما يقارب 70 مدعواً، بينهم مسؤولون في الإدارة الأمريكية، وقادة طوائف دينية، وممثلون عن وسائل الإعلام، ومحللون من مراكز الفكر والبحث.
وبهذه المناسبة، قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن "تشجيع التعايش والتسامح بين الجميع بغض النظر عن جنسياتهم، وأديانهم، ومعتقداتهم يعد أحد القيم الأساسية التي نؤمن بها جميعا"، وأضاف "نتطلع إلى مستقبل يزخر بالقيم الإيجابية حيث يتعايش الناس من جميع المعتقدات والخلفيات سويا دون تمييز".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الله بن زايد يؤكد أهمية الحوار بين الأديان والمعتقدات والتعايش السلمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.