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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. حكومة الاحتلال: المدعي العام يوجه اتهامات لنتانياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019
أكدت وكالة أنباء "فرانس24"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، توجيه المدعي العام لدولة الاحتلال الإسرائيلي، اتهامات لرئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وبدأت جلسات الاستماع التمهيدية لقضية بنيامين نتانياهو أمام النائب العام أفيخاي ماندلبليت،في الأول من اكتوبر الماضي. واستمرت الجلسات أربعة أيام.
وطلب نتانياهو أن تُبث الجلسة مباشرة "ليتمكن الجمهور من سماع كل شيء"، مؤكدا أنه "ليس لديه ما يخفيه"، لكن النائب العام رفض الطلب، معتبراً أن الجلسة تهدف إلى "إقناع الهيئات القضائية" وليس إلى "إقناع الجمهور". وفيما لم يحضر نتانياهو إلى الجلسة، حضر محاموه.
وتتعلق القضية الأولى التي تسمى "الملف 1000"، بأنواع فاخرة من السيجار وزجاجات شمبانيا ومجوهرات. ويريد المحققون أن يعرفوا ما إذا كان نتانياهو وأفراد من عائلته تلقوا هدايا تتجاوز قيمتها 700 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من عدة أثرياء بينهم المنتج الاسرائيلي الهوليوودي أرنون ميلتشان والملياردير الاسترالي جيمس باكر، مقابل حصولهم امتيازات مالية شخصية.
وكان نتنياهو قد حاول تقديم قانون ضريبي كان سيعود بالفائدة على ميلتشان بملايين الدولارات لكن وزير المالية آنذاك اعترض على هذا القانون.
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