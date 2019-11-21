66 ألف جريمة حوثية تغتال الطفولة في اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن

تعرضت الطفولة لأسوأ الانتهاكات والجرائم في تاريخها من قبل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في اليمن، عبر تجنيد الأطفال والزج بهم إلى المعارك وحرمانهم من التعليم، واستهدافهم وقتلهم بشكل ممنهج وبمختلف الأساليب الشنيعة.

ولم يجد المواطن طارق سعيد متسعا لرثاء طفله الذي اغتالته قناصة ميليشيات الحوثي، في اليوم العالمي للطفولة الذي يواكب أمس، عبر صفحته بالفيس بوك سوى القول «قتلوك يا ولدي عصابة الحوثي اللعينة.. قتلهم الله». وكشف التقرير الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، وجود ما يربو عن 66 ألف انتهاك ارتكبتها الميليشيات الحوثية بحق الطفولة في 17 محافظة يمنية منذ 1 يناير 2015م وحتى 30 أغسطس 2019م.

Advertisements

وبين التقرير الصادر عن الشبكة بالتعاون مع 13 منظمة محلية دولية أن الميليشيات قتلت خلال الفترة نفسهما 3 آلاف و888 طفلا بشكل مباشر، وأصابت 5 آلاف و357 طفلا، وتسببت بإعاقة 164 طفلا إعاقة دائمة جراء المقذوفات العشوائية على الأحياء السكنية المكتظة بالأطفال. وأوضح التقرير أن هناك قرابة 456 طفلا تعرضوا للاختطاف من قبل الحوثيين وما زالوا خلف قضبان الميليشيات، فيما تسببت بتهجير 43 ألفا و608 أطفال آخرين، ولفت إلى أن هناك نحو 12 ألفا و341 طفلا دفعت بهم الميليشيات إلى مختلف جبهات القتال.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته المخزي والتحرك الجاد لوقف تلك الانتهاكات بحق الطفولة والجرائم المنافية لكل القيم والمبادئ الأخلاقية والأعراف الدولية والإنسانية والقوانين المحلية.

مشاهدات