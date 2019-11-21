قتيلان وجرحى بمواجهات ليلية في مظاهرات العراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قتل شخصان وأصيب العشرات بجروح وحالات اختناق أمس، مع استخدام القوات الأمنية العراقية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في مواجهة متظاهرين في بغداد، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وأدت الاحتجاجات إلى قطع ثلاثة جسور رئيسية بين شطري بغداد، هي الجمهورية والأحرار والسنك، ويسعى المتظاهرون بشكل متكرر لفك الطوق المفروض من القوات الأمنية على هذه الجسور، والعبور من الرصافة إلى الكرخ، حيث تقع المنطقة الخضراء التي تضم غالبية المقار الحكومية والعديد من السفارات الأجنبية، وهو ما تقوم قوات الأمن بصده.

وأفادت مصادر طبية أمس عن «مقتل متظاهرين اثنين، أحدهما بالرصاص والآخر بقنبلة غاز مسيل للدموع، خلال مواجهات وقعت بعد منتصف الليل وحتى فجر اليوم على جسري السنك والأحرار».

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ووجهت منظمات حقوقية انتقادات للقوات الأمنية العراقية لإطلاقها قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر، ما أدى إلى وفيات وإصابات «مروعة»، إذ تخترق تلك القنابل الجماجم والصدور.

وخارج العاصمة، أدت الاحتجاجات خلال الأسابيع الماضية إلى إقفال العديد من الدوائر الحكومية وقطع الطرق المؤدية إلى مرافق حيوية، لا سيما الموانئ مثل خور الزبير وأم قصر في محافظة البصرة الغنية بالنفط.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس في محافظات الجنوب العراقي بأن الاحتجاجات تسببت بإقفال دوائر حكومية ومدارس في مدن عدة أبرزها الحلة والناصرية والديوانية والكوت.

وتهز احتجاجات انطلقت منذ الأول من أكتوبر بغداد وبعض مدن جنوب العراق، مطالبة بـ «إسقاط النظام» والقيام بإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بـ «الفساد» و»الفشل» في إدارة البلاد. وقتل أكثر من 330 شخصا، غالبيتهم متظاهرون، منذ بدء موجة الاحتجاجات.