سارة عاشور: فلسطين ستظل قضية السعودية الأولى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت السعودية أن القضية الفلسطينية ستظل على مقدمة أجندتها السياسية الخارجية، وأنها ستظل تناصر الشعب الفلسطيني في كل مناسبة محلية أو إقليمية أو دولية.

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وأعربت سكرتير أول بعثة السعودية في الأمم المتحدة سارة عاشور، عن تقدير المملكة للجهود التي بذلتها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، مما يساعد في تمكينه من ممارسة حقوقه التي كفلتها له قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وقالت «بعد عدة أيام سنحتفل بالذكرى الحادية والسبعين لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أو ما يعرف بيوم النكبة، حيث مضت أكثر من سبعين عاما على أكبر مأساة إنسانية شهدها العالم، وهي مأساة إعطاء الحق لمن لا يملك الحق، أكثر من سبعين عاما مضت وما زال الشعب الفلسطيني يعاني غربة الوطن، وفقدان الأهل، وما زال قابعا تحت احتلال لا يحترم قرارا دوليا، ولا قانونا أخلاقيا، ولا إنسانيا». وأبانت عاشور أن المملكة تؤكد بشكل مستمر على أهمية القضية الفلسطينية ومركزيتها لقيادة المملكة وشعبها، حتى نيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشريف، وفق الأسس المتفق عليها ومبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة. وأضافت «لقد شهدت الفترات الماضية نشاطا سياسيا ودبلوماسيا مكثفا من بلادي لدعم القضية الفلسطينية»، وجددت تأكيد المملكة على دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

جهود السعودية لدعم قضية فلسطين: