السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن عد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي غير مهتمة بمصلحة العمال الأمريكيين. وقال ترمب في تغريدة عبر حسابه على تويتر «اليوم فتحت مصنعا كبيرا لشركة أبل في تكساس، من شأنه أن يعيد الوظائف عالية الأجر إلى أمريكا.. واليوم أغلقت نانسي بيلوسي الكونجرس لأنها لا تهتم بالعمال الأمريكيين». وعد ترمب نفسه منتصرا في أعقاب شهادة أدلى بها جوردون سوندلاند، سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي أمام الكونجرس، ضمن جلسات الاستماع العلنية في تحقيق المساءلة.



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كانت هذه تفاصيل خبر ترمب: بيلوسي لا تهتم بمصلحة الأمريكيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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