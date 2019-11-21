إلى متى يصبر العالم على استفزازات إيران؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أماني يماني - مكة المكرمة

عندما صعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد حملة «الحد الأقصى من الضغط»، وأعلنت أنها ستدفع صادرات إيران من النفط إلى الصفر، لم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى ردت طهران بحملة تصعيدية.

وفي الأشهر التي تلت ذلك، هاجمت طهران خطوط الأنابيب، وناقلات النفط، وواحدة من أكبر منشآت معالجة النفط في العالم بالسعودية، مما أدى إلى ارتفاع ليس فقط في أسعار النفط، ولكن إلى مخاوف بشأن حرب جديدة في الشرق الأوسط، وانتهكت مرارا الشروط الأصلية للاتفاقية النووية لعام 2015 المعروفة باسم خطة العمل الشاملة المشتركة التي سعت للحد من الأنشطة النووية للبلاد، والتي انسحبت منها إدارة ترمب في 2018.

ترجح مجلة فورين أفيرز الأمريكية أن تكون إيران قامت بهذه الخطوات من أجل إقناع الولايات المتحدة بإعادة النظر في حملتها للعقوبات، وتحفيز الأطراف الأخرى في الاتفاقية النووية لحث واشنطن على التراجع.

تقول: إن طهران شعرت لفترة من الوقت بأن مقاربتها كانت ناجحة، حيث حاول كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تصميم صفقة تعيد فيها إيران الامتثال للصفقة النووية الشاملة في مقابل تخفيف العقوبات، لكن هذه الصفقة خرجت عن مسارها في اللحظة الأخيرة في سبتمبر، عندما طالبت إيران بتخفيف العقوبات قبل اجتماع مقترح بين ترمب والرئيس الإيراني حسن روحاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

منذ ذلك الحين، تجاوزت إيران الحدود، وأعلنت عن خطط لاستئناف تخصيب اليورانيوم في مخبأ تحت الأرض وزيادة سرعة التخصيب في أماكن أخرى وفق فورين أفيرز، وردا على ذلك، هدد الموقعون الأوروبيون على الاتفاقية النووية بإعادة فرض العقوبات.

خطوات التصعيد الإيرانية

في مايو أعلنت إيران أنها لن تحترم بعد الآن الحد الذي حددته الصفقة لمخزونات اليورانيوم المنخفض التخصيب. في 7 يوليو أشار المسؤولون الإيرانيون إلى أنهم سيقومون بتخصيب اليورانيوم إلى 4.5%، وهو ما يتجاوز الحد المسموح به في الصفقة وهو 3.67%. في 6 سبتمبر أشار المسؤولون الإيرانيون إلى أنهم سوف يسرعون في البحث والتطوير لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة، والتي يمكن أن تمكن إيران في نهاية المطاف من تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع وبأجهزة طرد مركزي أقل وبالتالي في المنشآت الأصغر والأخف سهولة مما تفعله حاليا. في 9 نوفمبر أعلنت إيران أنها استأنفت تخصيب اليورانيوم في موقعها تحت الأرض فرودو.

استعراض نووي

ومع ذلك، يبدو أن إيران لا تتحرك من أجل إنتاج سلاح نووي فعليا في هذه المرحلة، ولكن لجذب انتباه الولايات المتحدة وأوروبا. وتسعى طهران إلى الضغط على أمريكا لتخفيف حملتها من العقوبات، وزادت التصريحات الأخيرة من أجل إيصال الرسالة إلى واشنطن. وهذا يعني، إلى حد ما، خلق أزمة من أجل انتزاع تنازلات من أجل مجرد العودة إلى الوضع الراهن، وهو مناورة تجيدها أيضا حكومة كوريا الشمالية بالتأكيد.

تشير مقاربة طهران إلى أنها ترى أن الاتفاقية النووية الشاملة تخدم مصالحها، وبالتالي فهي جديرة بالحفاظ عليها، وإيران غير ملتزمة بضبط النفس النووي أو الشفافية.

فعلى مدى العامين الماضيين، كشف عن «أرشيف» لبحوث الأسلحة النووية الإيرانية بالإضافة إلى منشأة غير معلنة في توركوزاباد، قامت طهران بتخزين المواد النووية، ولم يكن موقع الوكالة معروفا، وعلى النقيض من انتهاكاتها المتزايدة بصوت عال لشروط الاتفاقية النووية الأصلية، فإن إيران لم ترفض الاعتراف بهذه الأنشطة فحسب، بل سعت لإخفائها بمجرد أن كشفت عن وجودها، وتشير تقارير المراقبة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن تعاون إيران مع تحقيق الوكالة في المسألة كان أقل من مرض.استفزازات طهران

الأطراف الأوروبية في الاتفاقية النووية، الاتحاد الأوروبي وما يسمى E3 في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، لم تفعل الكثير ردا على الاستفزازات الإيرانية المتكررة باستثناء إدانتها، لأنهم يلقون باللوم على الولايات المتحدة الأمريكية لإشعالها الأزمة بالانسحاب من الاتفاقية، يأملون في إنقاذ الصفقة، ويخشون من أن معاقبة إيران ستدفع البلاد إلى مزيد من التصعيد. وفي أعقاب التصعيد النووي الإيراني الأخير، حذر الاتحاد الأوروبي من أن المزيد من الاستفزازات يمكن أن تؤدي إلى «آلية حل النزاعات» التابعة للاتفاقية النووية، وهي الخطوة الأولى في عملية يمكن أن تتوج بفرض العقوبات.

Advertisements

مفاوضات واستسلام

وعلى الرغم من هذه التحذيرات، فمن غير المرجح أن تغير إيران مسارها، لأن هدفها هو تغيير السياسة الأمريكية، وبدلا من ذلك، من المحتمل أن تواصل الضغط على واشنطن باستراتيجيتها المتمثلة في التصعيد التدريجي، على الأقل حتى يتضح ما إذا كان ترمب سيخدم لفترة ثانية. إذا فاز ترمب بإعادة انتخابه، واستسلمت إيران في نهاية المطاف لمفاوضات جديدة مع إدارته، فقد تتصاعد إيران بصورة دراماتيكية أكثر بكثير، ربما تعيد برنامجها النووي إلى مستويات ما قبل خطة العمل المشتركة من أجل خلق شعور بالإلحاح واكتساب النفوذ قبل المحادثات.

محاولات فاشلة

للسنة الأولى بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن الاتفاقية الشاملة، بدت إيران راضية عن انتظار إدارة ترمب.

وردا على تصاعد الضغط الأمريكي، حاولت إقناع الدول الأوروبية بتحدي العقوبات الثانوية، التي عاقبت الشركات الأجنبية على التعامل مع البنوك الإيرانية، ولكنها سمحت لفترة من الوقت ببيع النفط الإيراني، وبمجرد أن أصبحت الولايات المتحدة جادة في القضاء على صادرات النفط الإيرانية بالكامل غيرت إيران استراتيجيتها.

وخلال الأشهر الستة الماضية، اتخذت طهران أربع خطوات تدريجية لتوسيع أنشطتها النووية، كل منها يهدف إلى خرق واحد أو أكثر من الشروط الأصلية للمشروع.

محادثات نووية جديدة

يمثل الصبر الأوروبي المتزايد مع إيران فرصة للولايات المتحدة، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 9.5% قبل نهاية العام الحالي 2019، لكنها لم تفعل سوى القليل نسبيا لزيادة الضغط الدبلوماسي. على العكس من ذلك، فقد سعت بفارغ الصبر إلى عقد قمة بين ترمب وروحاني، ولكنها تعطي إيران الأمل في العودة. وفي أعقاب الإعلان النووي الإيراني الأخير، يتعين على الولايات المتحدة محاولة تشكيل جبهة دبلوماسية مشتركة مع شركائها الأوروبيين وحشد دعم إضافي من شركاء في آسيا وأماكن أخرى، ويجب عليهم معا أن يعرضوا على إيران محادثات نووية وصاروخية جديدة، لا تبدأ بمؤتمر قمة، بل بمناقشات بين مبعوثي المستوى الأدنى.

جرس إنذار خطير

في البداية، بدا أن تصرفات إيران تهدف إلى الحفاظ على الاتفاقية النووية الشاملة بدلا من تقويضها، حيث لم تكن التصعيدات الثلاثة الأولى في إيران قابلة للانعكاس فحسب، بل كانت مقيدة بشكل مؤكد، مما أدى إلى تقليل «وقت الانطلاق» اللازم لإنتاج يورانيوم عالي التخصيب لسلاح واحد لمدة أسبوعين فقط، وفقا لمعهد العلوم والعلوم الدولية للأمان.

ولكن التصعيد النووي الإيراني الأخير أثار المزيد من أجراس الإنذار، فموقع تخصيب فرودو كان مثيرا للجدل، كونه مصمما لتجنب الاكتشاف والهجوم، فبعد أيام قليلة من إعلان إيران أنها ستستأنف التخصيب هناك، أكد مسؤول إيراني أن طهران تخلت عن تعهدات الاتفاقية النووية لتحويل المنشأة إلى مركز لأبحاث الفيزياء.

وهدد المسؤول بأن إيران قد توقف جهودها للحد من مخاطر الانتشار التي يشكلها مفاعلها النووي بالماء الثقيل في أراك، علاوة على ذلك، تشير المعلومات التي نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن معدل تخصيب اليورانيوم في إيران الذي كان يتجاوز الحد المحدد في خطة العمل المشتركة السابقة ولكن أقل بكثير من قدرة إيران قد زاد، مما قلل من وقت الانطلاق المقدر من إيران من 8-12 شهرا إلى 6-10 أشهر.