شكرا لقرائتكم سامبا للعربية: اكتتاب "أرامكو" جمع 73 مليار ريال حتى الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت الرئيسة التنفيذية لمجموعة #سامبا المالية رانيا نشار، في مقابلة مع "العربية"، أن اكتتاب "أرامكو" جمع 73 مليار ريال حتى الآن.

وقالت إن عدد المكتتبين الأفراد بلغ 1.8 مليون مكتتب، مضيفة: "أن اكتتاب الأفراد في طرح أرامكو جمع 14 مليار ريال حتى الآن". وبلغ إجمالي الأسهم التي اكتتبوا فيها أكثر من 456 مليون سهم.

أما عن شريحة المؤسسات، فأشارت نشار إلى أن المؤسسات اكتتبت بنحو 58 مليار ريال في طرح أرامكو، وبلغ إجمالي الأسهم أكثر من 1,824 مليار سهم.

وبيّنت أن شريحة المؤسسات، ثلثها من مدراء الأصول وثلثها من الشركات الحكومية.

واللافت بحسب نشار، أن نسبة الاكتتاب للفرد الواحد كانت أكثر من 4 أضعاف القيمة التي اكتتبوا فيها في أقرب اكتتاب لأرامكو السعودية.

وتعتزم أرامكو السعودية عقد اجتماعات مع المستثمرين في دبي الأسبوع القادم، حسب ما قالته مصادر لرويترز في وقت سابق، مع سعي الشركة لجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار من بيع الأسهم المتوقع أن يصبح الأكبر في العالم.



بدء الاكتتاب

وبدأت فترة تقديم الطلبات وعملية اكتتاب المُكتتبين الأفراد في "طرح أرامكو"، الأحد الماضي في 17 نوفمبر والتي تنتهي في 28 نوفمبر 2019، تزامناً مع بدء فترة تقديم الطلبات وأوامر عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة من 17 نوفمبر 2019، وتنتهي في 4 ديسمبر 2019.

وذكرت أرامكو أنها تستهدف بيع 0.5% من أسهمها لمستثمرين أفراد في الطرح العام الأولي كحد أعلى، بينما 1% ستخصص للمؤسسات.

Advertisements

وسيجمع اكتتاب أرامكو ما بين 24 و25.6 مليار دولار.



النطاق السعري بين 30 و32 ريالاً

وأعلنت أرامكو السعودية، الأحد، عن تحديد النطاق السعري للطرح الأولي وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، فيما سيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في الخامس من ديسمبر المقبل، وذلك على النحو التالي:

- تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 ريالا سعوديا إلى 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

- سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.

- سيكون حجم الطرح 1.5% كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة.

- في حال كان سعر الطرح النهائي أقل من 32 ريالاً سعودياً، يكون للمكتتبين الأفراد، فيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي، الخيار بين: (أ) الحصول على الفائض النقدي عن طريق رد قيمته للمُكتتب الفرد، أو (ب) إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمُكتتب الفرد.

تجدر الإشارة إلى أن النطاق السعري للاكتتاب يقيم أرامكو بين 1.6 و1.7 تريليون دولار.

وسيتراوح عائد توزيعات أرامكو بين 4.4% و4.7% على الأقل العام المقبل.