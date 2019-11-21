ترامب وزوكربيرغ تناولا عشاء سريًا في البيت الأبيض

كشفت شبكة "إن بي سي" نيوز الأميركية عن أن "مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ تناول عشاء سريًا مع الرئيس الأميركي ترامب في البيت الأبيض بدعوة من الأخير.
ولم تذكر الشبكة "القضايا التي تناولها الاجتماع، لكنها لفتت الى أنه يأتي في وقت تعاني فيه فيسبوك من نكسات حادة بشأن إطلاق عملتها الرقمية العالمية "ليبرا".
وحضر العشاء أيضا الملياردير بيتر ثيل وهو عضو مجلس إدارة فيسبوك ومن أشد الداعمين لترامب، بحسب تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية.
وثيل يمتلك شركة تدعى "بالانتير للبرمجيات" وقد فازت بعدة عقود من الحكومة الأميركية.
واجتماع زوكربيرج الأخير مع ترامب هو الثاني له خلال أشهر.
ومؤخرا عقد زوكربيرج اجتماعات مع كبار المحافظين في وسائل الإعلام والسياسة في محاولة لتبديد الانطباع لدى الكثيرين بأن الشبكة الاجتماعية لديها تحيز ليبرالي.
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