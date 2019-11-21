مسؤول أممي يطالب برفع القيود على زعيم معارضة جنوب السودان

طالب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية بدولة ​جنوب السودان​ ديفيد شيرر الهيئة الحكومية للتنمية بشرق ​إفريقيا​ "الإيغاد" بـ"رفع الإقامة الجبرية المفروضة على زعيم المعارضة المسلحة ريك مشار"، مشيراً إلى "إنني أطالب الإيغاد، برفع جميع تلك القيود المفروضة على حركة الرجل، كما أدعو سلطات دولة جنوب السودان بأن تمنحه ​جواز سفر​ في إطار بناء روح الثقة بين الأطراف".

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