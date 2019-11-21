كشف رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ عن "سبب رفض حكومته نشر ملف حول تدخل ​روسيا​ في ​الانتخابات​ والاستفتاءات البريطانية"، مؤكدا عدم وجود أدلة على ذلك، مشيراً إلى "إنني لم أر أي سبب لتغيير جدول نشر هذا التقرير لمجرد الانتخابات العامة. أستطيع أن أخبركم أنني لم أر أي دليل على أي تدخل روسي في العمليات الديمقراطية البريطانية".

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كانت هذه تفاصيل خبر جونسون: لا دليل على تدخل روسي في الانتخابات البريطانية واستفتاءاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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