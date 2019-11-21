ترامب وتيم كوك يزوران مصنع "أبل" في تكساس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

قام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بصحبة الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، بجولة في مجمع الصناعات الإلكترونية في تكساس المخصص لتجميع أجهزة "ماك برو".

ومدح ترامب رئيس أبل، قائلًا: "تيم كوك هو شخص أحترمه كثيرا"، ونشر الرئيس الأمريكي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "لدى أبل كل شيء، بما في ذلك المال، والتكنولوجيا، والرؤية،وتيم كوك".

وشاركت ترامب في الزيارة مستشار البيت الأبيض، إيفانكا ترامب، ووزير الخزانة ستيفن منوشين. وتأتي الزيارة بالتوازي مع مواصلة لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب الأمريكي في واشنطن جلسات الاستماع لعزل الرئيس ترامب.

ويدير المصنع الذي زاره ترامب شركة "فليكس"، التي تقوم بتجميع "ماك برو" وهو حاسب آلي متطور يبلغ سعره 6000 دولار أمريكي، وبالنسبة لأبل، سوف تمكّن علاقة ترامب بصانعي الآيفون من التوصل إلى حلول في عدد من القضايا الخاصة بالتجارة مع الصين بما في ذلك التعريفات الجمركية، حيث سيبدأ تطبيق رفع الرسوم الجمركية بنسبة 15% على هواتف آيفون بدءا من ديسمبر المقبل، في إطار الحرب التجارية لترامب مع الصين.

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وبحسب "CNBC"، قال الرئيس الأمريكي بهذا الصدد، إنه "حينما تبني في الولايات المتحدة لا يتعين عليك القلق بشأن التعريفات" ونوّه على أنه ينظر في أمر إعفاء أبل من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.

وجدير بالذكر أن أبل لا تقوم بتفكيك مبيعات "ماك" وفقا لخط الإنتاج، ولكنها من بين الحاسبات الأقل حجمًا في الشركة والوحيدة التي يتم تجميعها في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما قامت آبل بشحن 218 مليون آيفون عام 2018، مع تجميع الغالبية العظمى منها في الصين.

وصرح كوك، أن جهاز "ماك برو" هو مثال على التصميم الأمريكي والتصنيع الأمريكي والإبداع الأمريكي.

وكانت أبل قد أعلنت عن تصميم جديد لـ "ماك برو" ولم تحدد مكان تصنيعه، لكن صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أنه سيتم التجميع في الصين.

كما تقدمت أبل في وقت سابق من هذا العام بطلب للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية على 15 جزءا ضروريا لتجميع الكومبيوتر. وسوف يطرح جهاز "ماك برو" للبيع في ديسمبر.