متلبسًا بالرشوة.. حبس مشرف معماري طلب شهادة تخرج من "هندسة أسيوط"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمى:

تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، اليوم الخميس، من ضبط مشرف معماري أثناء دفعه رشوة 10 آلاف جنيه لمسئولي شئون الطلاب بجامعة أسيوط مقابل تزوير شهادة تخرج من كلية الهندسة.

كانت معلومات وردت للعميد أيمن رمضان، بمكتب هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، تفيد قيام "رمضان ع.ع" مشرف معماري، بعرض مبلغ رشوة 10 ألاف جنيه على مسئولي شئون الطلاب بجامعة أسيوط نظير تزوير مستندات تفيد حصوله على بكالوريوس الهندسة بجامعة أسيوط.

تم تشكيل فريق بحث أسفر عن ضبط المتهم متلبسًا بدفع مبلغ الرشوة لمسئولى شئون الطلاب بالجامعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.