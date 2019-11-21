بعد ساعات من اعلان الجيش الليبي اسقاط طائرة ..إيطاليا تعلن تحطم طائرة لسلاحها الجوي قرب طرابلس

أعلنت إيطاليا عن تحطم طائرة مسيَّرة تابعة لسلاحها الجوي على الأراضي الليبية، بعد ساعات من قول مصدر عسكري في الجيش الليبي إن دفاعات الأخير الجوية أسقطت طائرة مسيَّرة شمال مدينة ترهونة قرب العاصمة طرابلس، تبين من حطامها أنها إيطالية.
ونقلت صحيفة ”كوريري دي لا سيرا“ أن رئاسة الأركان الإيطالية أصدرت بياناً مقتضباً بعد ساعات من الكشف عن تحطم الطائرة الايطالية، أكدت فيه أن ”طائرة موجهة عن بعد تحطمت“، دون تفاصيل إضافية.
وقال مصدر في رئاسة الأركان للصحيفة: ”لا نعرف بعد ما إذا كان قد تم إسقاطها أو سقطت بسبب عطل فني“.
أما صحيفة ريبوبليكا الايطالية فنقلت عن رئاسة الأركان تأكيدها فقدان الطائرة، وقالت إنه تم ”فقدان الاتصال مع طائرة تجريبية عن بعد تابعة للقوات الجوية، تبين سقوطها في وقت لاحق على الأراضي الليبية“.
وأشارت إلى أن الطائرة كانت تحلق بعلم سلطات طرابلس، ”فقد اتبعت خطة طيران تم إبلاغها مسبقًا إلى السلطات الليبية“.
وبينت أن الطائرات من هذا النوع التي تملكها القوة الجوية الايطالية نفذت 430،495 مهمة في نهاية أكتوبر، 90% منها كانت في مناطق في أفغانستان والعراق وليبيا والصومال.
بدوره قال المحلل السياسي الايطالي دانييلي رينري، من صحيفة ilfoglio إن من الخطأ الجز بطائرة إيطالية في المبارزة الجوية الجارية في السماء بين طائرات الجيش الليبي وحكومة الوفاق، حتى ولو للقيام بالمراقبة ورحلات غير مسلحة فوق ليبيا لجمع المعلومات.
وأضاف: ”إذا كانت الطائرة تقوم بقصف وقتل متعمد، فسيكون ذلك علامة سيئة على تهديد إيطاليا“.
المصدر: موقع " المهاجر برس"
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