غرق 67 مهاجرًا قبالة سواحل طرابلس الليبية

وكالات- أعلنت وسائل إعلام إيطالية، مساء أمس الأربعاء 20 نوفمبر 2019 ، عن مصرع 67 شخصًا في قارب كان يحمل على متنه مهاجرين، وانقلب بهم في البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل العاصمة الليبية، طرابلس.
جاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء، في خبر نقلته عن موقع إخباري محلي يسمى "Alarmphone" الذي يقدم المساعدات العاجلة لمن يحاولون عبور البحر المتوسط.
وأوضحت الوكالة أن أحد الصيادين كان قد اتصل بالموقع المذكور، وأخبر عقب الاتصال أن 67 شخصًا لقوا حتفهم، بينما تم إنقاذ 30 آخرين كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة سواحل طرابلس.
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