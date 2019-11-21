قررت السلطات الإماراتية ترحيل المغنية السورية إنجي خوري من إمارة دبي إلى سوريا، بعد توقيفها قبل يومين في مداهمة تمّت بعد منتصف الليل داخل أحد الفنادق.
ووفقًا لموقع ”الفن“ الذي أورد الخبر فإن التهمة الموجهة إلى الخوري تصب في خانة ”خدش الحياء“ إلى جانب تهم أخرى مختلفة، حيث أُعيدت جوازات السفر والأشياء الخاصة بالأشخاص الذين كانوا معها في نفس الغرفة.
وقدمت الخوري إلى الإمارات بعد أن تم ترحيلها من لبنان، بعد إثارتها جدلًا واسعًا هناك، أشعل مواقع التواصل عبر نشر مقاطع جريئة.
كما تورطت في مشكلات وصلت إلى المحاكم، بينها الخلاف مع الفنانة قمر اللبنانية، التي اتهمتها باختطافها وتهديدها بالقتل؛ ما دفع الفنانة اللبنانية إلى رفع 6 قضايا ضدها في المحاكم اللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ايقافها في مداهمة امنية ..ترحيل إنجي خوري إلى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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