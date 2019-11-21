توماس كوك الألمانية تعلق عملياتها رسميًا بعد إفلاسها

اوقفت شركة "توماس كوك" الألمانية عملياتها اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وفقًا لعضو فريق تصفية الشركة، يوليا كابل جنيرس.
وفي تعليقها على القرار، قالت المديرة التنفيذية للشركة، شتيفاني برك: "إنها نهاية محزنة لعاملي الشركة وعملائها، بعد أن عجزنا عن توفير حل لاستمرار الشركة".
وقالت جنيرس لوكالة الأنباء الألمانيةإنه ومع بدء إجراءات الإفلاس، فإن العاملين المعنيين سيتلقون الأسبوع المقبل على الأرجح قرار تسريحهم، مشيرة إلى أن عدد هؤلاء أقل من نصف إجمالي العاملين بالشركة، وأضافت أن بيع أجزاء من الشركة سيؤمن مستقبل أكثر من ألف عامل.
وحسب جنيرس، فإن الفريق حاول عقب تقدم الشركة في 25 سبتمبر بطلب إعلان إفلاس، التوصل لحل شامل للشركة، "وكان ذلك مهمة عملاقة... كان هناك عدد كبير من المهتمين بشراء الشركة، ولكن حجم الشركة وتكاليف إعادتها للعمل تسبب في تراجع الكثيرين".
والمعروف أن "توماس كوك" كانت تدير فنادق ومنتجعات وشركات طيران تخدم 19 مليون مسافر في السنة في 16 دولة.
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