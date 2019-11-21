مباحثات عمانية فلسطينية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

أجرى الوزير المسئول عن الشئون الخارجية العمانية يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير اليوم الخميس، مباحثات مع الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين العلاقات بين البلدين وسبل تطويره. العلاقات بين البلدين وسبل تطويره. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الوزير الفلسطيني قدم عرضاً خلال اللقاء عن آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية، وأشاد على مواقف السلطنة الداعمة للشعب لفلسطيني.

كما أكد الجانبان عدم شرعية الاستيطان وأن طرح مثل هذا التوجه لا يساعد على إيجاد الظروف الملائمة للاستقرار في المنطقة. التطورات على صعيد القضية الفلسطينية، وأشاد على مواقف السلطنة الداعمة للشعب لفلسطيني.كما أكد الجانبان عدم شرعية الاستيطان وأن طرح مثل هذا التوجه لا يساعد على إيجاد الظروف الملائمة للاستقرار في المنطقة.

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