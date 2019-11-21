احتجاز 33 مهاجرًا جنوبي مقدونيا الشمالية

أكد مسؤولون في مقدونيا الشمالية أن دورية للشرطة احتجزت مجموعة من 33 مهاجرًا في الجزء الجنوبي من البلاد، بالقرب من الحدود مع اليونان.

وذكرت شبكة (إيه بي سي)، اليوم الخميس، أن الشرطة أعلنت - في بيان - أن المجموعة تتألف من 21 مواطنًا أفغانيًا وسبعة باكستانيين وثلاثة عراقيين

إيرانيين اثنين، بالقرب من مدينة ستروميكا الجنوبية.وقالت السلطات إن المهاجرين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني من اليونان، تم نقلهم إلى مركز اعتقال في بلدة جيفجيليا الحدودية بانتظار ترحيلهم إلى اليونان.