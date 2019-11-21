الخارجية الروسية: مايك بومبيو ينافق الشعب الإيراني

أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول دعم الشعب الإيراني مجرد "نفاق"، وإن الأميركيين يبذلون قصارى جهدهم لجعل الشعب الإيراني يعاني.

وأضافت زاخاروفا "أريد أن أذكركم بأن القرارات الداخلية التي اتخذتها القيادة الإيرانية تتعلق برفع أسعار الغاز، وبعد ذلك بدأت موجات من الاحتجاج ، وكل ذلك أثارته ضغوط العقوبات غير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة على هذا

البلد"،وفقا لما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.وأكدت زاخاروفا أن واشنطن تنتهك حقوق الإنسان الأساسية والمصالح المشروعة للشعب الإيراني في الحصول على الغذاء والدواء وأيضًا جميع أنواع المنتجات الضرورية.وذكرت الدبلوماسية الروسية أن "لكن كما نفهم، حددت الولايات المتحدة هذه الأهداف لنفسها، وبدأت سياسة ضغط عقوبات صارمة على إيران.

ومن جهة اتضح أن الأميركيين يدعمون تطلعات

الشعب الإيراني، على الأقل بالكلام، ومن جهة أخرى يبذلون قصارى جهدهم لتأزيم وضع السكان ... موقف منافق، يستخدم المخطط على نطاق واسع من قبل الأميركيين وبشكل عام في جميع القارات".وسبق أن كتب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبو على تويتر: " كما قلت لشعب إيران قبل عام ونصف تقريبًا: الولايات المتحدة معكم. " وأعرب عن دعمه للاحتجاجات التي تجري في الجمهورية الإسلامية.وشهدت العديد من المدن الإيرانية، احتجاجات واسعة على قرار برفع أسعار الوقود.

ورجح الكثير من المسؤولين الأميركيين أن هذه أحد نتائج العقوبات الأميركية على إيران.