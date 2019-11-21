بيلوسي: ترامب استغل منصبه لمكاسب شخصية

قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، إن هناك أدلة واضحة على أن الرئيس دونالد ترامب استغل منصبه من أجل تحقيق مكاسب شخصية.

وأكدت بيلوسي، التي تحدثت في مؤتمر صحفي أسبوعي، مجددا على أن الأمر يرجع للجنة المخابرات في مجلس النواب في تحديد كيفية المضي قدما في التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون.

وأضافت رئيسة مجلس النواب أنه لم يتخذ بعد قرار بشأن المساءلة، موضحة أن ترامب أضر بالأمن القومي.

تأتي تصريحات الزعمية الديمقراطية بينما يواصل النواب في المجلس تحقيقا قد يفضي إلى محاكمة الرئيس ترامب وربما عزله.

ويتهم الديمقراطيون، الرئيس الجمهوري ترامب بالضغط على أوكرانيا من أجل فتح تحقيق في مزاعم فساد تتعلق بأسرة منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020 جو بايدن الذي يعتبر الأكثر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي.

وينفي ترامب أي مخالفة ويقول إنه طلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التحقيق في قضايا من منطلق محاربة الفساد.

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