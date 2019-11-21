قرر المدعي العام الإسرائيلي، اليوم الخميس، توجيه اتهامات بالفساد إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأفاد التلفزيون الإسرائيلي أن التهم تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القضاء الإسرائيلي يوجه إلى نتنياهو تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.