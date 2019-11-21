كوريا الشمالية: كيم رفض دعوة للقاء رئيس كوريا الجنوبية

أفادت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية، اليوم الخميس بأن الزعيم كيم جونج أون رفض دعوة وجّهها إليه نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن لزيارة الجنوب الأسبوع المقبل.

ويُتوقع أن تستضيف كوريا الجنوبية، اعتباراً من الاثنين، قمة مع قادة جنوب شرق آسيا في مدينة بوسان الساحلية في جنوب شرق البلاد. وكان مون أعرب عن أمله في أن يحضرها كيم.

وتلقى الزعيم الكوري الشمالي رسالة شخصية من الرئيس الكوري الجنوبي في الخامس من نوفمبر إلا أنه رفض الدعوة أخيراً، بحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

واتهمت الوكالة الجنوب بعدم احترام الاتفاقات المبرمة بين الكوريتين وبإلحاق الضرر بالعلاقات الثنائية عبر الاعتماد كثيراً على الولايات المتحدة.

وكتبت الوكالة «كيف يمكن الجلوس وجهاً لوجه وحل المشاكل مع شريك من هذا النوع يحيل كل شيء إلى رعاية جهة خارجية، من دون أن يكون لديه لا استقلالية ولا رؤية مستقلة».

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ونظراً إلى فشل القمم السابقة، فإن عقد لقاء بين الجنوب والشمال «فقط من حيث الشكل لن يجدي نفعاً»، وفق الوكالة.

ويدعو مون جاي إن، منذ وقت طويل، إلى التقارب مع بيونج يانج. فقد التقى الزعيم الكوري الشمالي ثلاث مرات العام الماضي وساهم في تنظيم أول قمة تاريخية بين كيم جونج أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب في سنغافورة عام 2018.

لكن العلاقات بين الكوريتين فترت بعد فشل القمة الثانية بين كيم وترامب في فبراير 2019 في العاصمة الفيتنامية هانوي.

في الأشهر الأخيرة، اتهمت بيونج يانج سيول بمواصلة أنشطتها العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة وعلّقت تقريباً كل مشاريع التنسيق بين الكوريتين.

وتتعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول الترسانة النووية الكورية الشمالية.

وأمهلت بيونج يانج واشنطن حتى نهاية العام الجاري لتقديم عرض جديد وهدّدت مراراً في الأسابيع الأخيرة بأنها ستنسحب نهائياً من المحادثات.