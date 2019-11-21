4 قتلى في الاحتجاجات المتواصلة في بغداد

أكدت مصادر أمنية وطبية أن أربعة متظاهرين قتلوا وأصيب 48 آخرون في بغداد، اليوم الخميس، في اشتباكات بالقرب من جسرين رئيسيين بالعاصمة.

وكانت الشرطة قد قالت في وقت سابق، إن أحد المحتجين قُتل بالقرب من جسر السنك وقتل الآخر بالقرب من جسر الأحرار القريب.

وقالت مصادر في المستشفى والشرطة إن شخصين آخرين أصيبا بجروح خطيرة أحدهما أصيب بطلقات نارية بينما أصيب الآخر في رأسه بقنبلة غاز مسيل للدموع. وقالت المصادر بالمستشفى إن بعض المحتجين الجرحى أصيبوا بالذخيرة الحية في حين أصيب آخرون بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز.

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ولا يزال المحتجون يسيطرون على أجزاء من ثلاثة جسور رئيسة في وسط بغداد تؤدي إلى المنطقة الخضراء الحصينة التي توجد بها مبان حكومية وسفارات أجنبية.

وقُتل أكثر من 300 شخص منذ بدء موجة الاضطرابات في بغداد وجنوب العراق في مطلع أكتوبر.