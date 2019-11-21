كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشيوخ الأمريكي" يدرس بنود معاهدة دفاع مشترك مع إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، دراسة بنود معاهدة دفاع مشترك مع إسرائيل، بدعوى حمايتها من أي هجوم محتمل.
وقال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، ليندسي جراهام، إن المعاهدة، المتوقع تمريرها والموافقة عليها قريبا، هي رسالة بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل، ولن تسمح بتهديدها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، إن الولايات المتحدة موقعة على 50 معاهدة دفاع مشترك مع دول حول العالم، ولا توجد واحدة منها مع إسرائيل.
وأشار إلى أن معاهدة دفاع مشترك مع إسرائيل سوف تمنع نشوب صراع جديد في الشرق الأوسط، على حد قوله.
وأوضح جراهام، أن اقتراح إقامة هذه المعاهدة لاقى قبولا من مختلف الأطراف الحزبية في الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، إن حماية إسرائيل هي أولوية أمن قومي لأمريكا.