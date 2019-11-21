كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان العربي يدين اعتماد إيران سفيرًا للحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، عن استنكاره وإدانته بأشد العبارات اعتماد دولة إيران سفيراً لجماعة الحوثي الانقلابية، وتسليمه مقر سفارة الجمهورية اليمنية في العاصمة الإيرانية طهران والمباني التابعة لها وأموالها وممتلكاتها.

وأكد السلمي، أن الموقف الإيراني يُعد خرقاً واضحاً للأعراف الدبلوماسية الدولية ومبدأ حُرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية، وانتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصةً القرار رقم (2216) لعام 2015.

وشدد رئيس البرلمان العربي على إن اعتراف إيران رسمياً بميليشيا الحوثي الانقلابية ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع يُعدُ سلوكاً عدائياً وانتهاكاً لسيادة اليمن.

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وحمّل رئيس البرلمان العربي، طهران مسؤولية تبعات هذا الموقف وما يُمثله من عرقلة لمساعي الحل السياسي في الجمهورية اليمينة، وتهديد للسلم والأمن لدول الجوار.

ومن جانبه، طالب السلمي، الأمم المتحدة ممثلةً في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، الاضطلاع بمسئولياتها تجاه ما تقوم به إيران بانتهاك حقوق السيادة اليمنية، واتخاذ التدابير لحماية المباني الدبلوماسية التابعة لليمن في إيران من أي اقتحام أو ضرر.

وجدد السلمي، دعم البرلمان العربي التام للشرعية في الجمهورية اليمنية والمعترف بها دولياً ممثلةً بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسـيادة أراضيه.