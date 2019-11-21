كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس إسرائيل يطلب من البرلمان إيجاد رئيس وزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين البرلمان، اليوم الخميس، بإيجاد رئيس وزراء جديد، حيث سعى إلى تجنب انتخابات جديدة بعد فشل كل من بنيامين نتنياهو الحالي ومنافسه بيني جانتز في تشكيل حكومة بعد الانتخابات الأخيرة.

لقد وضع الفشل إسرائيل على المسار الصحيح لتصويت آخر بعد نتيجتين غير حاسمتين.

وقال ريفلين بعد يوم من اعتراف جانتز بأنه لن يكون قادرًا على بناء ائتلاف حاكم "ابتداء من اليوم ولمدة 21 يومًا، فإن قرار من سيتولى مهمة تشكيل الحكومة هو في أيدي أعضاء الكنيست (البرلمان).

وسيكون أمام البرلمان الآن حتى 11 ديسمبر للعثور على مرشح يمكنه الحصول على تأييد أغلبية 120 نائبا في البلاد أو سيتم استدعاء انتخابات عامة جديدة في أوائل عام 2020.

وسيكون هذا الاستطلاع الثالث خلال 12 شهرًا.

والتقى ريفلين، الذي كان يحث على التوصل إلى حل وسط لكسر الجمود السياسي، مع رئيس الكنيست يولي إدلشتاين يوم الخميس وسلم التفويض رسميًا.

وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يُجبر فيها الرئيس على مطالبة البرلمان بتشكيل حكومة.

وقال ريفلين في كلمة أمام نواب من جميع الأحزاب "السياسة التخريبية يجب أن تنتهي".

وذكّرهم بأنهم يتحملون مسؤولية الحفاظ على تشغيل البلاد وقال، مصيرك السياسي ليس أكثر أهمية من مصير سيدة عجوز في المستشفى.

مُنح نتنياهو أولًا أربعة أسابيع لبناء ائتلاف حاكم مع أحزاب أصغر، ولكنه فشل، مع اعتراف جانتز بالهزيمة في وقت متأخر الأربعاء بعد فترة مماثلة.

وعلى الرغم من فشله في المحاولات السابقة، يمكن ترشيح كل من نتنياهو وجانتز في الأسابيع الثلاثة المقبلة.

Advertisements

وتقول جميع الأطراف إنها تعارض مثل هذه الانتخابات الجديدة.

ونتنياهو، الذي كان رئيسا للوزراء منذ عام 2009 لكنه يحارب سلسلة من مزاعم الفساد، لا يزال في السلطة بصفة مؤقتة.

ويمكن للمدعي العام للبلاد أن يعلن قرارًا بشأن قضايا الكسب غير المشروع لنتنياهو في الأسابيع المقبلة.

ويظل الجنرال السابق في الجيش جانتز ونتنياهو المرشحين الأكثر احتمالًا لتولي المنصب إذا تم تجنب إجراء انتخابات جديدة.

وكان الرجلان يناقشان تشكيل حكومة وحدة إلى جانب حزب يسرائيل بيتونو بزعامة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان.

وانهارت المحادثات في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، حيث كان جانتز ونتنياهو يتجادلان حول من يجب أن يتقدم أولًا إذا كانا سيتناوبان على رئاسة الوزراء.

قال الاثنان إنهما مستعدان لمواصلة الحوار في الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وفي كلمته أمام جانتس صباح الخميس، حثه نتنياهو على المجيء إلى مفاوضات شخصية فورية، دون شروط مسبقة. مضيفًا، يمكننا التغلب على الخلافات، والدولة مهمة لنا جميعًا.

ولكن وسائل اعلام اسرائيلية قالت في الواقع ان المحادثات وصلت الى طريق مسدود وان الاحزاب تعد بالفعل حملاتها لانتخابات جديدة.

وفي أول علامة على التمرد مع حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، دعا جدعون سار، منافس حزب نتنياهو، إلى إجراء انتخابات قيادية إذا ما دخلت البلاد في انتخابات ثالثة غير مسبوقة في أقل من عام، كما هو متوقع.