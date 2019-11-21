كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير يوناني: تركيا بحاجة إلى إنهاء "الابتزاز" لمساعدة المهاجرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الهجرة اليوناني إن تركيا بحاجة إلى وقف "الابتزاز" إذا كانت تريد المزيد من المساعدات من الاتحاد الأوروبي، قائلًا إن لغتها المحملة دفعت إلى الارتفاع في الحركة نحو الشواطئ اليونانية.

وفي حديثه لوكالة فرانس برس في زيارة لواشنطن، أعرب جيورجوس كوموتساكوس عن قلقه إزاء تهديدات الرئيس رجب طيب أردوغان ومسؤولين أتراك آخرين "بفتح البوابات" إلى أوروبا إذا لم تقدم المزيد من الدعم.

وأوضح كوموتساكوس، عندما تستمر تركيا في تكرار أننا سنفتح البوابات، ما يفعله "المهاجرون" هو أن يقتربوا من بوابات الفيضان في انتظار أن يفتحوا، مستشهدين بزيادة قدرها 240 في المائة في عدد المهاجرين الوافدين على الشواطئ اليونانية منذ مايو.

وصرح كوموتساكوس أن اليونان تريد مع ذلك من الاتحاد الأوروبي أن "يفكر إيجابيا" في طلب تركيا للمساعدة بما يتجاوز ستة مليارات يورو (6.6 مليار دولار) التي تم التعهد بها في عام 2016 لوقف المهاجرين.

وأضاف، لكن حقيقة أن تركيا طلبت هذه الأموال بالابتزاز أو التهديدات لا تخلق المناخ السياسي اللازم للأوروبيين ليقرروا منح المال.

ونوه أيضًأ، لا يمكن لأوروبا أن تتصرف تحت تهديد أو ابتزاز. كما يجب أن يفهم الأوروبيون الوضع الذي يواجهه الأتراك، ينبغي أن تدرك أنقرة من جانبها أن هذه ليست الطريقة للتعامل مع أوروبا".

وتعهد رئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي تولى السلطة في انتخابات يوليو، باتباع نهج أكثر صرامة بشأن الهجرة من الحكومة اليسارية السابقة، التي سمحت للاجئين من سوريا والبلدان المضطربة الأخرى بالهبوط.

وقالت اليونان يوم الأربعاء إنها ستصلح مخيماتها المكتظة في جزرها التي تواجه تركيا، مع حبس طالبي اللجوء الآن حتى يتم منحهم صفة لاجئ أو رفضهم وإعادتهم إلى تركيا.

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ويعيش حوالي 3.6 مليون لاجئ سوري في تركيا بعد اندلاع حرب أهلية وحشية في بلدهم، واليونان هي نقطة العبور الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي.

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان قيود الرقابة المشددة في اليونان باعتبارها غير إنسانية.

ودافع كوموتساكوس عن الخطوات، قائلًا إن الإغريق العاديين في الجزر يعانون من إرهاق هجرة وأنه، على عكس حكومة ألكسيس تسيبراس السابقة، نحن لا ننظر فقط إلى الجانب الإنساني، ولكن إلى الجانب الأمني.

وقال كوموتساكوس إنه ناقش موقف اليونان مع المشرعين الأمريكيين وكذلك تشاد وولف، القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي.

وتمثل الهجرة قضية رئيسية بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، الذي تعهد ببناء جدار على الحدود المكسيكية وحاولت إدارته تثبيط وصول المهاجرين من أمريكا الوسطى التي مزقتها أعمال العنف عن طريق فصل الآباء عن أطفالهم.

وقال كوموتساكوس إن اليونان تسعى إلى "تعزيز التعاون" مع الولايات المتحدة، بما في ذلك مراقبة الحدود، ولكن أوضاع البلدين متباينة.

وهددت تركيا - التي أغضبها انتقادات لاعتداءها على المقاتلين الأكراد في سوريا - بإرسال مقاتلين من داعش تم أسرهم في سوريا إلى بلدانهم الأوروبية حتى وإن كانت حكوماتهم لا تريدهم.

وقال وزير الداخلية سليمان سويلو إن تركيا لا يمكن أن تكون "فندقًا" للمتطرفين.

