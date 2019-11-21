كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عام سيشهد مقتل الملايين بأفريقيا.. صحيفة بريطانية ترصد تأثير تغير المناخ على القارة السمراء في 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



صحيفة "اندبندنت" البريطانية، سلطت الضوء على الأمر، مبينة أن تغير المناخ بات كارثة واضحة، فأصبح يؤثر على كل الدول ويجب اتخاذ سبل واضحة لمواجهته، خاصة مع الذوبان السريع للجليد في القطبين، وأكدت أنه من المحتمل حدوث تغييرات أكثر قوة في المناطق المدارية الفترة المقبلة.

مع تزايد الظواهر الطبيعية التي تتعرض لها معظم دول العالم، والتي كان يعتبر تغير المناخ عامل أساسي فيها، باتت العواصف والأعاصير والحرائق والأمطار أقوى من ذي قبل، وأصبحت الأمطار تتحول إلى سيول وتتسبب الأعصاير في مقتل العشرات بل المئات، إذا لم تحاول الحكومات تجنب آثارها، وبدخول فضل الشتاء تعرضت عدد من الدول لعواصف وسيول سبب في دمار المنازل وإصابة ومقتل العشرات.

رأس السنة

وبينت الصحيفة، أن رأس السنة الحالي سيكون أكثر برودة من ذي قبل، قائلة إن كافة الدول ستلاحظ البرودة المصحوبة بالأمطار الغزيرة والتي قد تحل لحد السيول، وحذرت من أن الرياح باتت أقل سرعة، وهو ما سيزيد من احتمالية الحرائق، مشيرة إلى أن ولاية كاليفورنيا الأمريكية ستشهد خلال رأس السنة المقبلة حرائق ضخمة بسبب هدوء الرياح، وبينت أن الدول الغربية ستعاني من موجة باردة قد تودي بحياة بعض الاشخاص.



جفاف شديد

ووفقا لدراسة نقلتها الصحيفة عن "مدونة العلوم الأمريكية"، فإن 2020، ستشهد كوارث عديدة بسبب تغير المناخ، مشيرة إلى أن استمرار انبعاثات ثاني أكيد الكربون بنفس المعدل ستؤدي لكارثة حتمية بسبب ارتفاع نسبة الاحتباس الحراري للكرة الأرضية، ووفقا للإحصائيات فإن الأمر سيؤدي لمقتل مليون شخص.

وأوضحت أن الدول التي تعاني من الجفاف ونقص المياة، تواجه كارثة حتيمة لأن منسوب المياة سينخفض بفعل ارتفاع درجات الحرارة خلال صيفي 2020، حيث سيعاني 52 مليون شخص من الجفاف، مبينة إثيوبيا وكينيا والصومال، سكون أكثر الدول المعرضة لنقص الأمطار وأشارت إلى أن العواصف والسيول ستضرب العديد من الدول لذلك يجب أخذ الاحتياطات اللازمة.

فيضانات ضخمة وجفاف شديد

وبينت الصحيفة، أن أبرز ما تواجهه القارة السمراء خلال 2020، هو الفيضانات، والتي ستؤثر بالأخص على كينيا وجنوب السودان بسبب درجات الحرارة المرتفعة فوق المحيط الهادئ، وقد تؤدي لمقتل آلاف الأشخاص إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها.

الاقتصاد

الصحيفة بينت، أن العالم سيعاني بشكل حاد من التغيرات المناخية عام 2050، وذكرت نقلا عن خبراء للرصاد الجوية أن حجم العواصف والحرائق والسيول التي تشهدها البلاد ستزيد للضعف وسيؤثر على حجم الناتج المحلي من المحاصيل بنسبة 3%.

وأضافت أن أفريقيا هي أقل القارات القادرة على التعامل مع التغيرات المناخية، لذلك سينخفض اقتصادها بنسبة 4.7%.

