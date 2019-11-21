أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

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أخبار عاجلة الآن || الدولية للطاقة الذرية ترصد آثار يورانيوم بموقع إيراني

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رصد آثار يورانيوم في موقع إيراني ولم يتم إبلاغهم به مسبقاً. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || الصين تدعو واشنطن لجولة جديدة من المحادثات

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر لم تسمها أن الصين دعت كبار المفاوضين التجاريين الأمريكيين لحضور جولة جديدة من المحادثات المباشرة في بكين وسط استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق محدود على الأقل. أخبار عالمية عاجلة اليوم || لبنان: مخاوف من أزمة سياسية مفتوحة

صرح وزير مطّلع، يتابع الاتصالات المتقطعة لتشكيل حكومة جديدة، إنه يخشى من الجمود السياسي في ذروة الأزمة الاقتصادية والمالية.

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