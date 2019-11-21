أمن طنجة يوقف شخصا صدرت في حقه 25 مذكرة بحث

وقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة طنجة، في ضوء معلومات، وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس، شخصا يبلغ من العمر 32 سنة، لكونه يشكل موضوع 25 مذكرة بحث على الصعيد الوطني.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا، أوضحت أنه يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات، والمؤثرات العقلية، والضرب والجرح الخطيرين بموجب 25 مذكرة بحث صادرة عن المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة تطوان، ما بين شهر يونيو 2017، ونونبر 2019.
ووفق البلاغ، فإن المشتبه فيه احتفظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث المنجز في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكشف جميع المساهمين، والمشاركين المحتملين في أنشطته الإجرامية.
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