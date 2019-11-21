- 1/3
- 2/3
- 3/3
(صور: الصحفية سعيدة العلوي)
عبر عدد من أنصار فريق حسنية أكادير، اليوم الخميس، عن غضبهم الكبير من المكتب المسير للنادي، ورئيسه الحبيب سيدينو، بسبب قراره الأخير المتمثل في إقالة المدرب الأرجنتيني غابريل غاموندي، بسب “خلافات شخصية”.
هذا الغضب، لم يقتصر فقط على منصات صفحات مواقع التواصل الاجماعي، بل وصل إلى الشارع، بعد أن تجمهر العشارات، بل المئات من الأنصار أمام مقر النادي، يحتجون عن قرار الفريق القاضي بإقالة المدرب الأرجنتيني، مباشرة بعد الهزيمة في نهائي كأس العرش، أمام الاتحاد البيضاوي.
ورفع أنصار النادي، مجموعة من الشعارات التي تنادي برحيل سيدينو ومن معه، وتعبر عن غضبها من قراره الأخير.
وكان الفريق السوسي، قد قرر الانفصال عن غاموندي، بسبب مشاكل شخصية وأخرى رياضية، ليتم تعويضه بالمدرب السابق للفريق، محمد فاخر.
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير سوس تنزل للشارع وتحتج غضبا على إقالة غاموندي – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.