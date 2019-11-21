جماهير سوس تنزل للشارع وتحتج غضبا على إقالة غاموندي – صور

(صور: الصحفية سعيدة العلوي)

عبر عدد من أنصار فريق حسنية أكادير، اليوم الخميس، عن غضبهم الكبير من المكتب المسير للنادي، ورئيسه الحبيب سيدينو، بسبب قراره الأخير المتمثل في إقالة المدرب الأرجنتيني غابريل غاموندي، بسب “خلافات شخصية”.

هذا الغضب، لم يقتصر فقط على منصات صفحات مواقع التواصل الاجماعي، بل وصل إلى الشارع، بعد أن تجمهر العشارات، بل المئات من الأنصار أمام مقر النادي، يحتجون عن قرار الفريق القاضي بإقالة المدرب الأرجنتيني، مباشرة بعد الهزيمة في نهائي كأس العرش، أمام الاتحاد البيضاوي.

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ورفع أنصار النادي، مجموعة من الشعارات التي تنادي برحيل سيدينو ومن معه، وتعبر عن غضبها من قراره الأخير.

وكان الفريق السوسي، قد قرر الانفصال عن غاموندي، بسبب مشاكل شخصية وأخرى رياضية، ليتم تعويضه بالمدرب السابق للفريق، محمد فاخر.