الطيبة: إصابة شابين جراء جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان من مدينة الطيبة بجراح متفاوتة، جرّاء جريمة إطلاق نار، مساء اليوم، الخميس.

وبحسب مصادر طبيّة، فإن أحدهما، ويبلغ 22 عامًا، يعاني من إصابة متوسطة والآخر، يبلغ 18 عامًا، يعاني من إصابة طفيفة.

ونقل المصابان إلى مشفى "مائير" في كفر سابا لتلقي العلاج.