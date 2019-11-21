شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصحفيين العرب : شرعية المستوطنات انتهاك للقانون الدولي والان نبدء بالتفاصيل

دعا الاتحاد العام للصحفيين العرب جميع المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي إلى إدانة إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تمثل انتهاكا للقانون الدولي، منوهًا بأن هذا التصريح أثار حالة من الغضب والاستنكار في الدوائر العالمية كافة.

وأكد الاتحاد، في بيان أصدره اليوم بالقاهرة، تضامنه مع الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات الأمريكية تتعارض مع القانون الدولي، ومع العمل على الحفاظ على الوجود الفلسطيني وهوية مدينة القدس الشرقية كمدينة فلسطينية عربية وعاصمة للدولة الفلسطينية.

وأضاف الاتحاد أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية أقروا بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، كما جددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تأكيد موقفها المعلن منذ فترة طويلة بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكا للقانون الدولي، رافضة موقف الإدارة الأمريكية.