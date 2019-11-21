المدعي العام الإسرائيلي يقرر توجيه اتهام لنتنياهو في قضايا فساد

أفادت وسائل اعلام اسرائيلية، الخميس، بأن المدعي العام الإسرائيلي قرر توجيه اتهام لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا فساد. وقالت الوسائل في اخبار عاجلة بثتها "سكاي نيوز عربية" وتابعتها الخليج 365، إن " المدعي العام الإسرائيلي يقرر توجيه اتهام لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين لنتنياهو في قضايا فساد". وأضافت، أن "المدعي العام الإسرائيلي يوجه لنتنياهو تهما تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".

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