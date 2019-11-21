التربية تقرر نظام تحسين المعدل للناجحين بكافة الادوار

قررت وزارة التربية، الخميس، نظام تحسين المعدل للناجحين بكافة الادوار للمرحلة الاعدادية.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بتوجيه من الوزير سها العلي بك، قررت الوزارة نظام تحسين المعدل للناجحين".
وأضاف أن هذا الاجراء "في جميع الادوار للمرحلة الاعدادية ولجميع المواد".
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