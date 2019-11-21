مورينيو عن تدريب توتنهام: المهمة صعبة للغاية

مورينيو حل محل بوتشيتينو في تدريب توتنهام، بعد إقالة الأخير بسبب سوء النتائج واحتلال المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة وست هام: "لم أكن أكثر سعادة حول قراري بالمجيء إلى هنا، خاصة وأن الأمر صعب للغاية، ويمكن للجميع أن يرى ذلك".



وأضاف: "كل مرة يتغير فيها مدرب في منتصف الموسم، فهذا يعني أن الوضع ليس جيدًا بالنسبة للنادي، وفي النهاية النتائج هي التي تتحكم في هذه القرارات".

وأكد: "أنا الآن أدرب ناد كبير والإمكانات هنا هائلة، ولدينا عدد من اللاعبين الرائعين، وأنا سعيد للغاية بهم".

وأشار إلى أن "تواجد هذه المجموعة من اللاعبين كان أحد الأسباب التي دفعتني للموافقة على عرض توتنهام، والرؤية التي وضعها ليفي (رئيس النادي) أمامي عن النادي وجودة اللاعبين والفريق كانت مُذهله".



واختتم: "أعرف أنه من المحتمل أن يكون لدي عمل رائع بين يدي، يمكنني فعل أشياء كثيرة مع هؤلاء اللاعبين، ونتمنى تحقيق ما يتمناه جمهور توتنهام في النهاية".