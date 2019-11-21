تقرير دولي: مصرع الآلاف بسبب الألغام الأرضية خلال عام

كشف تقرير لـ"الحملة الدولية لحظر الألغام" أن نحو 6900 شخص لقوا حتفهم أو تعرضوا لبتر أحد أعضائهم بسبب الألغام الأرضية والقنابل اليدوية والذخيرة التي لم تنفجر سنة 2018.
ووقعت معظم الخسائر البشرية في مناطق الصراع مثل أفغانستان ومالي وميانمار ونيجيريا وسوريا وأوكرانيا.
في المقابل، ساهمت "معاهدة أوتاوا لحظر الألغام" في إيقاف إنتاج واستخدام الألغام في معظم الدول، على الرغم من حجم الخسائر المرتفع.
يشار إلى أنه خلال العام الماضي، قامت القوات الحكومية والجماعات المسلحة بنشر ألغام أرضية جديدة في ميانمار، واليمن وأفغانستان وباكستان والهند ونيجيريا، في حين تمت إزالة الألغام عن مساحة مقدرة بـ 150 كيلومتر مربع حول العالم بتكلفة 700 مليون دولار.
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