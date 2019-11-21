تقرير دولي: مصرع الآلاف بسبب الألغام الأرضية خلال عام

وأشار التقرير الذي نشر اليوم الخميس في جنيف إلى أن أكثر من 3000 شخص لقوا حتفهم، وأصيب نحو 3800 آخرين العام الماضي.

ووقعت معظم الخسائر البشرية في مناطق الصراع مثل أفغانستان ومالي وميانمار ونيجيريا وسوريا وأوكرانيا.



في المقابل، ساهمت "معاهدة أوتاوا لحظر الألغام" في إيقاف إنتاج واستخدام الألغام في معظم الدول، على الرغم من حجم الخسائر المرتفع.

يشار إلى أنه خلال العام الماضي، قامت القوات الحكومية والجماعات المسلحة بنشر ألغام أرضية جديدة في ميانمار، واليمن وأفغانستان وباكستان والهند ونيجيريا، في حين تمت إزالة الألغام عن مساحة مقدرة بـ 150 كيلومتر مربع حول العالم بتكلفة 700 مليون دولار.