شكرا لقرائتكم بعد عودة الإنترنت لإيران.. فيديوهات جديدة للاحتجاجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد عودة الإنترنت في إيران تدريجياً، الخميس، توالى تحميل فيديوهات جديدة على مواقع التواصل حول الاحتجاجات التي عمت معظم أنحاء البلاد.

وعادت شبكة الإنترنت إلى محافظات هرمزكان وكرمانشاه وأراك ومشهد وقم وتبريز وهمدان وبوشهر وبعض مناطق طهران، فيما أصدر مجلس الأمن القومي تفويضا لاستئناف خدمة الإنترنت في بعض المناطق.

وقالت شبكة "نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت إن معدلات الوصول إلى الإنترنت في إيران لا تتعدى 8%.

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وأظهرت فيديوهات احتجاجات في محافظة بوشهر جنوب إيران، فيما أحرق المحتجون سيارات ومقر الشرطة في شيراز.

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وفي فيديو آخر، يظهر محتجون وهم يسعفون متظاهرة أصيبت برصاص الأمن، ولم يعرف تاريخ وقوع هذه الاحتجاجات بسبب قطع الإنترنت لأربعة أيام متتالية، حيث أفادت شبكة "نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت على حسابها الرسمي على تويتر، أن الإنترنت دشن أمس الأربعاء ساعته المئة من الانقطاع التام.

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وكان وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري، أعلن في وقت سابق أنه لا يعلم بتوقيت عودة الإنترنت في البلاد. وقال: "لا علم لدي بتوقيت عودة الإنترنت للبلاد، لكنه سيعود حتما في وقت قريب".