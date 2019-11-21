رئيس البنك الدولي دعا الصين إلى إقرار إصلاحات جديدة أساسية للاقتصاد

دعا رئيس "البنك الدولي" ديفيد مالباس، الصين إلى "إقرار إصلاحات جديدة أساسيّة للاقتصاد الصيني".
وأوضح خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، ومسؤولي منظمات دوليّة، أنّ "من الأساسي إيجاد تسوية للعلاقات التجاريّة الثنائيّة، تجنُبًا لتباطؤ اقتصادي أكبر"، لافتًا إلى "أنّه دعا خلال لقائه مع رئيس الحكومة الصينية إلى تحرير الاقتصاد".
وركّز مالباس على أنّ "على الصين أن تحدّ من دعمها للشركات العامة وتزيل الحواجز أمام المنافسة"، في وقت تقوم حرب تجارية منذ العام الماضي بين بكين وواشنطن على وقع زيادات متبادلة في الرسوم الجمركية. وأشار إلى أنّ "تطبيق هذه الإصلاحات أليم، لكنّها أساسيّة للحدّ من التباين ورفع المستوى المعيشي".
من جهته أكّد تشيانغ أنّ "بلاده ستكثّف سياسة الانفتاح الّتي تعتمدها"، في وقت تشكو الإدارة الأميركية باستمرار من معاملة غير عادلة للشركات الأجنبيّة في الصين.
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