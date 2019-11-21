وزير الخارجية الماليزي أكد رفض الموقف الأميركي بشأن المستوطنات الإسرائيلية

أعلن وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله أن "​ماليزيا​ ترفض الموقف الأميركي بشأن شرعنة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مشيراً إلى أن "الحل السياسي أفضل طريقة لتسوية الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، وهو أفضل طريق للمضي قدما وتحقيق سلام دائم".

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