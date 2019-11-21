السفارة الروسية بمصر: نولي اهتماما كبيرا لاستئناف الرحلات مع مصر

أكدت ​السفارة الروسية​ في مصر أن "الأنباء التي نشرتها وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، لا تعبر عن الموقف الرسمي ل​روسيا​، وأن ​القيادة​ الروسية تولي اهتماما كبيرا لاستئناف الرحلات"، مشددةً على أن "القيادة الروسية تولي اهتماما كبيرا لاستئناف رحلات الطيران العارضة بين روسيا والمنتجعات المصرية".

ولفتت إلى "إننا نأمل في أن يتم حل هذه المسألة في أقرب وقت، آخذين في الاعتبار التقدم الملموس الذي أحرزته مصر في تأمين مطاراتها".