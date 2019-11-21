أكدت السفارة الروسية في مصر أن "الأنباء التي نشرتها وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، لا تعبر عن الموقف الرسمي لروسيا، وأن القيادة الروسية تولي اهتماما كبيرا لاستئناف الرحلات"، مشددةً على أن "القيادة الروسية تولي اهتماما كبيرا لاستئناف رحلات الطيران العارضة بين روسيا والمنتجعات المصرية".
ولفتت إلى "إننا نأمل في أن يتم حل هذه المسألة في أقرب وقت، آخذين في الاعتبار التقدم الملموس الذي أحرزته مصر في تأمين مطاراتها".
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الروسية بمصر: نولي اهتماما كبيرا لاستئناف الرحلات مع مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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