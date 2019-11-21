البابا فرنسيس دعا من تايلاند لحماية كرامة الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي

دعا البابا فرنسيس، الّذي بدأ يومه الأول من اللقاءات في تايلاند، إلى "حماية كرامة الأطفال الّذين ما زالوا ضحايا لاستغلال جنسي في جنوب غرب آسيا".
وشدّد على "وجوب أن نؤمّن لأطفالنا مستقبلًا بكرامة"، لافتًا إلى "الأكثر ضعفًا والمعنّفين والمعرّضين لكلّ أشكال الاستغلال والعبوديّة والعنف".
وتأتي تصريحات البابا بعد ثلاثين عامًا على توقيع معاهدة الأمم المتحدة المتعلّقة بحقوق الطفل والمراهق في 20 تشرين الثاني عام 1989. وبعد ثلاثة عقود، لا تزال منطقة جنوب شرق آسيا تضمّ حالات كثيرة من الاستغلال الجنسي للأصغر سنًّا. ويتمّ استغلال عشرات آلاف الأطفال خصوصًا عبر الإنترنت لاسيما في الفيليبين وإندونيسيا وكمبوديا وتايلاند.
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