اعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ أن "​موسكو​ تراقب الوضع في ​ايران​ وتصريحات وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ حول دعم الشعب الايراني تثير الحيرة ومنافقة حيث تبذل ​الولايات المتحدة​ كل ما في وسعها حتى يعاني شعب ​الجمهورية​ الإسلامية"، مؤكدةً "إننا نفهم أن الوضع ليس بسيطًا مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الدولي، ونرى عدد اللاعبين الخارجيين الذين يحاولون التأثير على تطور الوضع الداخلي في ​إيران​، ووجهنا الانتباه أيضًا إلى البيان الذي تم الإدلاء به من قبل السيد بومبيو بكلمات الدعم للشعب الإيراني، لقد تسبب هذا في حيرة لنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الروسية: تصريحات بومبيو حول دعم الشعب الايراني منافقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.